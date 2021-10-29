В Калининградской области за три года приведут в порядок 22 моста

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Калининградской области до 2024 года предусмотрена реконструкция 13 и капитальный ремонт 9 мостов. Об этом в ходе оперативного совещания в пятницу, 29 октября, сообщила министр развития инфраструктуры Евгения Кукушкина.

По ее словам, деньги на работы предусмотрены в федеральном бюджете в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Также запланировано строительство путепровода через железную дорогу на Южном обходе Калининграда и разводного наплавного моста в поселке Матросово Полесского городского округа.

Кроме этого, в ближайшие три года в области планируется ремонт 40 дорожных объектов протяженностью более 700 километров. Так, в 2022 году власти планируют начать ремонт автодороги Зеленоградск - Морское, а также довести Восточную эстакаду до улицы Дзержинского.

«Муниципалитетам также уделяем большое внимание и ежегодно из регионального дорожного фонда направляем средства в размере более одного миллиарда рублей на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения», - отметила Евгения Кукушкина.