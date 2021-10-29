В Калининграде не хватает терапевтов и реаниматологов

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В медицине Калининградской области сложился дефицит кадров по целому ряду направлений. Об этом в пятницу, 29 октября, сказал министр здравоохранения региона Александр Кравченко.

- У нас дефицит участковых врачей-терапевтов - это сегодня та группа людей, которая находится под самым высоким прессингом ввиду ковида. У нас дефицит врачей-реаниматологов и педиатров. Это те специальности, по которым дефицит превышает 30 человек. Остальные вопросы точечные. Это офтальмологи, отоларингологи, рентгенологи, - сказал министр.

Кроме того, в Калининградской области наблюдается нехватка среднего медицинского персонала в разных направлениях.

- Фактически мы любую медицинскую сестру сегодня можем трудоустроить, - сказал Александр Кравченко.

При этом он отметил, что в регион по кадровой программе за 9 месяцев прибыло 102 врача и 107 человек среднего медицинского персонала.