В Калининграде супруги-мошенники лишили квартиры пьющего мужчину

В Калининграде семейная пара подозревается в мошенничестве, в результате которого пенсионер лишился квартиры. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК.

По версии следствия, 51-летний мужчина и его 32-летняя жена склоняли проживающего на улице Старопрегольской 61-летнего мужчину к систематическому употреблению алкоголя. Затем злоумышленники убедили горожанина продать квартиру и купить жилье меньшей площади.

«Супруги убедили мужчину подписать договор купли-продажи квартиры за сумму, превышающую 1 млн рублей. При этом деньги от продажи квартиры потерпевшему переданы не были. В дальнейшем женщина переоформила квартиру в свою собственность, а потерпевший лишился жилья», - рассказали в пресс-службе СК.

В настоящее время женщина задержана и посещена в СИЗО. Там же содержится и ее супруг, которого обвиняют в другом аналогичном преступлении. В ближайшее время обоим подозреваемым будет предъявлено обвинение.