Министр Александр Кравченко: Медики в таком состоянии, что им деньги уже не нужны

Александр Кравченко. Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининградской области есть участковые врачи, которые получают больше 120 тысяч в месяц. Об этом в пятницу, 29 октября, сказал министр здравоохранения региона Александр Кравченко. Он подчеркнул, что врачи работают на износ и что деньги им уже не нужны.

- Да, есть люди, которые больше 120 тысяч получают. Но это люди такие: «Гвозди бы делать из этих людей - не было б в мире крепче гвоздей!» Но медики в таком состоянии, что им деньги-то уже не нужны. Им свободы хочется, - говорит Александр Кравченко. - Татьяна Алексеевна Голикова говорила, что мы по всей России видим эффект выгорания медицинских работников. Им очень тяжело. Плюс надо признать, что иногда такую обратную связь от больного получаешь, что не то чтобы работать, а жить не хочется.

По словам министра, эмоционально уже никого из медиков не поддержишь.

- Чтобы уменьшить нагрузку, нужна массовая вакцинация. Это единственное, что позволит эту историю взять под контроль. Ничего другого не придумано, - сказал Александр Кравченко.