Александр Кравченко - о 15 умерших вакцинированных: Здоровых среди них не было

Александр Кравченко. Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининградской области умерло 15 человек, которые были вакцинированы. Как рассказал министр здравоохранения региона Александр Кравченко, все они серьезно болели.

- Когда мы говорим о вакцинированных людях, которые погибли от ковида, то отмечаем, что здоровых там не было. Мы потеряли вакцинированных 15 человек. Из них 5 человек - не закончившие программу вакцинации. Они заболели между первой и второй вакциной либо сразу после второй, не получив иммунной защиты, на которую требуется, по-хорошему, три недели, - говорит министр.

Он отмечает, что «оставшиеся люди были глубоко больны».

- Двое умерло от острых сосудистых катастроф на фоне болезни ковидом, а восемь имели тяжелые заболевания сердечно-сосудистой и эндокринной систем. О чем мы говорим? Безусловно, вакцина эффективна и она работает. Что еще нужно, чтобы люди поняли?

Александр Кравченко говорит, что порой доходит до абсурда: «У людей погибают родственники, а они все равно не хотят прививаться, потому что считают, что это зло».