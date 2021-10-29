В Калининграде не планируют открывать новые пункты вакцинации

. Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининграде достаточно пунктов для вакцинации, новые открывать не планируют. Об этом говорит министр здравоохранения региона Александр Кравченко.

- Мы привлекли на работу в пунктах вакцинации больше 100 человек личного состава. Дальше увеличивать число пунктов вакцинации на мой взгляд бессмысленно – это просто жечь ресурсы, - говорит Александр Кравченко.

По его словам вакцинироваться можно, вакцина в наличии.

- Почти 70 тысяч доз вакцины первого компонента есть в области. Идите и вакцинируйтесь, - говорит министр калининградцам. - Чтобы уменьшить нагрузку на медработников сегодня, нужна массовая вакцинация. Это единственное, что позволит эту историю взять под контроль. Ничего другого не придумано.