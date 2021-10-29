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Здоровье29 октября 2021 19:34

В Калининградской области «Спутник Лайт» хотят оставить исключительно для ревакцинации

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Олег УКЛАДОВ

Руководство минздрава Калининградской области задумалось о том, чтобы не использовать «Спутник Лайт» как первую вакцину. Об этом в пятницу, 29 октября, сказал министр здравоохранения региона Александр Кравченко.

- У нас есть вопросы к «Спутнику Лайт». Люди хотят не вакцинироваться, а получить QR-код. Не сегодня-завтра будет, скорее всего, принято официально решение о том, что «Спутник Лайт» будет рекомендован исключительно под ревакцинацию, - сказал министр.

Он отметил, что «Спутник Лайт» это самая хорошая вакцина для ревакцинации.

- Когда мы поняли, что все идут не за вакциной, а за QR-кодом, мы пересчитали, сколько людей подойдет к периоду ревакцинации. Поскольку по нашим же методическим рекомендациям «Спутник Лайт» рекомендован преимущественно для ревакцинации, мы сказали, что «Лайт» мы больше как первую вакцину не используем. Потому что у нас ее осталось объемом ровно под ревакцинируемых, - заключил министр.