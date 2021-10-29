Главный санитарный врач Калининградской области призывает жителей региона использовать нерабочие дни для вакцинации

Главный санитарный врач Калининградской области Елена Бабура: нужно привиться всем невакцинированным взрослым здесь и сейчас! Фото: Иван МАРКОВ

В пятницу, 29 октября в эфире Радио «Комсомольская правда – Калининград» главный санитарный врач Калининградской области Елена Бабура призвала горожан к разумному поведению во время объявленных нерабочих дней – с 28 октября по 7 ноября. В частности, Елена Бабура отметила, что вакцинироваться нужно не ради QR-кода, а ради сохранения жизни.

И в связи с этим обратилась к калининградцам с призывом не создавать очередей в ближайшие дни за получением цифрового подтверждения вакцинации.

- QR-код - это очень хорошо, - отметила гость эфира. - Но когда все закрыто, я, честно говоря, не понимаю, зачем именно сейчас идти за QR-кодом и создавать очереди. Сейчас даже с QR-кодом вам не смогут оказать те услуги, которые оказываются с QR-кодом.

Кроме этого, главный санитарный врач региона обратилась к калининградцам использовать свободные дни для укрепления не только личного здоровья, но и усиления коллективного иммунитета.

- Мы призываем: уважаемые калининградцы, ограничьте контакты, погуляйте в парках. У нас очень красиво, замечательная погода этому благоволит. Но не надо сейчас стоять в очередях, даже если эти очереди находятся на улице. Если вы переболели и подходят сроки, то придите на пункт вакцинации и привейтесь. Если вы не привиты против гриппа, придите на пункт вакцинации и привейтесь против гриппа. Прогуляйтесь, подышите, но стойте в очереди. Это не нужно.

Елена Бабура объяснила, в каком случае можно говорить о формировании коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции.

- По первой прививке чуть больше 50% взрослого населения защищено от коронавирусной инфекции, - привела данные главный санитарный врач. –При дельта-штамме не меньше 80% совокупного населения нужно привить, то есть, по сути, все наши взрослые должны быть привиты (порядка 800 тысяч человек). То есть, нам еще до коллективного иммунитета, к сожалению, очень далеко. Сейчас очень много вопросов поступает, почему мы больше прививаем и больше заболевших? Мы действительно больше прививаем, но мы не достигаем того уровня, на который может эффективно повлиять на развитие эпидемического процессам. Нам нужно привиться большинству и быстро, привиться здесь и сейчас. Вот тогда мы увидим эффект.