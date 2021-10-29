Калининградка продавала несуществующие вещи и стала фигуранткой 17 уголовных дел

Следователи полиции возбудили 17 уголовных дел, в которых фигурирует 27-летняя жительница Калининграда. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

- В ходе следствия установлено, что в 2019 году подозреваемая активно размещала на популярной интернет-площадке объявления о продаже товаров, как правило, предметов бытовой техники и мебели, изображения которых она брала в Интернете, - отметили в полиции.

А делала предприимчивая женщина так. К примеру, выставила информацию о продаже гироскутера (которого у нее нет). Ей звонят покупатели, она просит предоплату, получает перевод, а после – исчезает...

- Сотрудники уголовного розыска и отдела «К» УМВД России по Калининградской области установили, что 17 потерпевших из разных регионов страны перевели злоумышленнице в общей сложности более 130 000 рублей, - рассказали в ведомстве.

Уголовные дела возбуждены по части 1 и части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Максимальная санкция данной статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.