На Балтийском флоте проводится ревакцинация против COVID-19

Ревакцинацию на Балтийском флоте в первую очередь проходят экипажи кораблей и военные медики. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На Балтийском флоте полным ходом идет ревакцинация против коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Балтфлота.

- Прививку от новой коронавирусной инфекции COVID-19 двухкомпонентной вакциной отечественного производства «Спутник-V» получили 98,7 % военнослужащих. На флоте как минимум один раз вакцинированы все военнослужащие, у которых не было медицинских противопоказаний к прививке, - отметили в пресс-службе.

Сегодня все усилия сосредоточены на ревакцинации военнослужащих.

Полностью прошли ревакцинацию порядка 78 процентов от запланированной численности. Первыми ревакцинировались экипажи кораблей, которым предстоит длительное выполнение поставленных задач в море, а также военнослужащие частей постоянной боевой готовности и несущие боевое дежурство.

Ревакцинация на Балтийском флоте проходит с темпом от 200 до 500 человек в сутки.

Прививку делают как в медицинских учреждениях флота, так и выездными прививочными бригадами.