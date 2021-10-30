В Краснознаменском районе горела 5-комнатная квартира, спасено два человека

Пожарные Краснознаменска выезжали в поселок Хлебниково, где горел деревянный жилой дом. Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области

В пятницу. 29 октября в региональный Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на улице Кулешова в поселке Хлебниково Краснознаменского городского округа.

- В одноэтажном деревянном жилом доме на две семьи, в пятикомнатной квартире, площадью 60 кв. м., горели: мебель, постельные принадлежности, потолок в одной из комнат, на общей площади 3 кв.м, деревянное чердачное перекрытие, на площади 6 кв.м. Спасено два человека, - сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты пожарно-спасательных частей Краснознаменска в составе 6 человек и 2 единицы техники.

О причине пожара и состоянии здоровья жильцов дома не сообщается.