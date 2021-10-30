Сбор вещей для семьи Терещенко из Балтийска закрыт

В группе «Типичный Балтийск» в ВКонтакте сообщается, что сбор вещей для семьи Терещенко, пострадавших в результате взрыва газа в пятиэтажке в Балтийске, закрыт.

- Сбор вещей и канцтоваров для деток Елены закончен! – написали администраторы группы. - От семьи Елены всем огромное спасибо! Мир не без добрых людей!!!

- Мы жили в 68-й квартире, а взрыв был в 67-й, - рассказала Елена в интервью «Комсомолке». - У нас выломало кирпичную стену в детской комнате (за этой стеной находилась квартира соседей, где все произошло). В тот момент я была дома, в зале. Спасло только то, что выбило стекла и что дверь в детской у нас деревянная, а не картонная.

В момент взрыва дети Елены – дочь и сын - находились в школе.

- В детской у нас, конечно, кошмар. Ни мебели, ни техники, ничего не осталось - все превратилось в мусор, - поделилась Елена.

Власти заверили, что помогут семье Терещенко. Пока пострадавшие живут в гостинице, проживание оплачивает администрация Балтийска.