В полиции подтвердили информацию о двух погибших в ДТП на улице Невского

Мотоцикл после столкновения с "Ауди"... Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В пятницу, 29 октября на улице Александра Невского произошло ДТП с участием мотоцикла и легкового автомобиля. Очевидцы сообщали, что мотоциклист и его пассажир погибли в результате аварии. В полиции эту информацию подтвердили.

- По предварительным данным, около 19.10 на улице Невского в районе пересечения с улицей Сержантской 33-летний водитель легкового автомобиля «Ауди» совершал разворот и допустил столкновение с двигавшимся по встречной полосе мотоциклом, - рассказала начальник пресс-службы УМВД Калининградской области Светлана Поставничая. - От полученных травм мотоциклист (1987 года рождения) и его пассажирка (1997 года рождения) скончались.

Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Калининградцы в соцсетях сообщают, что погибшие – муж и жена.