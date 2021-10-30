Калининградские врачи Белая и Сушкевич, находящиеся в СИЗО, поблагодарили Рошаля за поддержку

Елена Белая и Элина Сушкевич поблагодарили Леонида Рошаля за поддержку. Фото: СОЦСЕТИ

Обвиняемые в убийстве новорожденного калининградские врачи Елена Белая и Элина Сушкевич во время встречи с представителем Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) поблагодарили президента Национальной медицинской палаты доктора Леонида Рошаля за поддержку. Об этом сообщает RT.

- Оба арестованных врача говорят, что благодарны Национальной медицинской палате и лично ее президенту доктору Леониду Рошалю за поддержку, - цитирует агентство наблюдателя.

Сообщается также, что врачи содержатся «в многоместных камерах, по 25 и 28 человек соответственно». И Белая, и Сушкевич заверили, что конфликтов «с сокамерницами у них сейчас нет».

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин после заявления Леонида Рошаля о том, что дело калининградских врачей – ошибка, потребовал доложить ему обстоятельства громкого процесса. Кроме того, Александр Бастрыкин намерен изучить основания решения Московского областного суда о заключении медиков под стражу на три месяца.

По данным РИА новости, адвокат Антон Загаренко на недавнем заседании в суде просил освободить Елену Белую из-под стражи, ссылаясь на семейные обстоятельства заключенной.

- Отбор присяжных может проходить даже не один год, на первый отбор не явился ни один присяжный. При этом у Белой в Калининграде остался несовершеннолетний ребенок, который фактически остался без опеки родителей, так как Белая разведена с супругом, он проживает в другом городе. Она из СИЗО никак не сможет участвовать в его воспитании, - подчеркнул Антон Загаренко.

С 4 октября слушание дела калининградских врачей повторно проходит в суде. На этот раз в Московоском областном суде. 15 ноября пройдет очередное заседание, суд продолжит отбирать присяжных.