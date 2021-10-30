В Калининградcкой области за сутки выявлено 397 случаев COVID-19

Суточный показатель выявляемости коронавируса в Калининградской области по-прежнему высокий. Фото: ИВАНОВА Диана

В Калининградской области за сутки выявлено 397 случаев заражения коронавирусом (сутками ранее сообщалось о 401 инфицированном). Об этом говорится в свежем отчете федерального оперштаба.

Также приводятся данные, что за сутки в нашем регионе выздоровели 300 человек.

По данным регионального операштаба на пятницу, 29 октября в области с начала пандемии:

- проведено исследований на COVID-19 - 1 098 138,

- обследовано нарастающим итогом - 1 028 662 человека,

- из них выявлено 63 842 случая заражения,

- выздоровели - 55 722 человека,

- умерли – 865 пациентов,

- остаются под медицинским наблюдением 33 445 человек.

О работе мобильный пунктов вакцинации в Калининграде читайте здесь.