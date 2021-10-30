Золотой возраст, сфера общепита, медики: где и у кого подтвержден коронавирус в Калининграде

За последние сутки коронавирус выявлен у 397 жителей Калининградской области.
Фото: Иван Макеев
В региональном оперштабе рассказали о структуре заболевания коронавирусом за последние сутки.
- В структуре 326 случаев ОРВИ, 30 пневмоний, 41 случай бессимптомного течения заболевания, - отметили в оперштабе.
Среди заболевших:
- 108 пенсионеров;
- 69 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- 68 неработающих;
- 34 учащихся;
- 21 сотрудник предприятий торговли и общественного питания;
- 16 медицинских работников;
- 12 студентов в 6 образовательных учреждениях;
- 12 работающих на промышленных предприятиях;
- 10 работников транспортных предприятий, водителей;
- 8 работников образования;
- 8 работников предприятий пищевой промышленности;
- 6 детей, посещающих дошкольные учреждения;
- 5 сотрудников охранных предприятий;
- 5 сотрудников предприятий в сфере ЖКХ;
- 4 сотрудника с/х предприятий;
- 4 неорганизованных ребенка до 6 лет;
- 3 сотрудника учреждений культуры и досуга;
- 1 сотрудник предприятия бытовых услуг;
- 1 сотрудник банка;
- 1 сотрудник санатория;
- 1 сотрудник предприятия по оказанию телекоммуникационных услуг.
К сожалению, медики продолжают фиксировать летальные случаи в результате заражения коронавирусом.
- Количество летальных случаев, по данным министерства здравоохранения Калининградской области – 871, - отметили в оперштабе. – За сутки печальная статистика пополнилась шестью случаями.
За последние сутки в регионе выявлено 397 случаев заражения COVID-19, 300 человек выздоровели.
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