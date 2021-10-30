Золотой возраст, сфера общепита, медики: где и у кого подтвержден коронавирус в Калининграде

За последние сутки коронавирус выявлен у 397 жителей Калининградской области. Фото: Иван Макеев

В региональном оперштабе рассказали о структуре заболевания коронавирусом за последние сутки.

- В структуре 326 случаев ОРВИ, 30 пневмоний, 41 случай бессимптомного течения заболевания, - отметили в оперштабе.

Среди заболевших:

- 108 пенсионеров;

- 69 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- 68 неработающих;

- 34 учащихся;

- 21 сотрудник предприятий торговли и общественного питания;

- 16 медицинских работников;

- 12 студентов в 6 образовательных учреждениях;

- 12 работающих на промышленных предприятиях;

- 10 работников транспортных предприятий, водителей;

- 8 работников образования;

- 8 работников предприятий пищевой промышленности;

- 6 детей, посещающих дошкольные учреждения;

- 5 сотрудников охранных предприятий;

- 5 сотрудников предприятий в сфере ЖКХ;

- 4 сотрудника с/х предприятий;

- 4 неорганизованных ребенка до 6 лет;

- 3 сотрудника учреждений культуры и досуга;

- 1 сотрудник предприятия бытовых услуг;

- 1 сотрудник банка;

- 1 сотрудник санатория;

- 1 сотрудник предприятия по оказанию телекоммуникационных услуг.

К сожалению, медики продолжают фиксировать летальные случаи в результате заражения коронавирусом.

- Количество летальных случаев, по данным министерства здравоохранения Калининградской области – 871, - отметили в оперштабе. – За сутки печальная статистика пополнилась шестью случаями.

За последние сутки в регионе выявлено 397 случаев заражения COVID-19, 300 человек выздоровели.

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