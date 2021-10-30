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Общество30 октября 2021 13:45

В Черняховске змея грелась на солнце около жилого дома

Жители пишут, что змея обнаружена в центре города
Надежда РЖЕВСКАЯ
Надежда РЖЕВСКАЯ
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В центре Черняховска около жилого дома змея грелась на солнце.

В центре Черняховска около жилого дома змея грелась на солнце.

Фото: СОЦСЕТИ

В группе «Черняховск Главный» в ВКонтакте размещено сообщение о найденной змее в центре города.

- Змейка решила погреться у подъезда в центре Черняховска, - сообщает подписчик группы.

Комментаторы, также применяя уменьшительно-ласкательный суффикс, предполагают, что «это же ужик». Правда, глядя на фотографию, маленьким этого "ужика" называть совсем не хочется.

Об эвакуации или дальнейшей судьбе пресмыкающегося не сообщается.