В Черняховске змея грелась на солнце около жилого дома

В центре Черняховска около жилого дома змея грелась на солнце.
Фото: СОЦСЕТИ
В группе «Черняховск Главный» в ВКонтакте размещено сообщение о найденной змее в центре города.
- Змейка решила погреться у подъезда в центре Черняховска, - сообщает подписчик группы.
Комментаторы, также применяя уменьшительно-ласкательный суффикс, предполагают, что «это же ужик». Правда, глядя на фотографию, маленьким этого "ужика" называть совсем не хочется.
Об эвакуации или дальнейшей судьбе пресмыкающегося не сообщается.