В Калининграде уже третьи сутки разыскивают школьницу

В Калининграде пропала 15-летняя Валерия. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Запад».

27 октября девушка ушла из дома (проживает на улице Третьяковской) в школу, расположенную на Каштановой аллее. И вот уже более двух суток о ней ничего неизвестно.

Валерия была одета: в синюю укороченную куртку, светлые расклешенные джинсы, белые кроссовки.

Из особых примет – шрам возле носа с правой стороны.

Рост Валерии – 160 сантиметров. Она среднего телосложения. Волосы темно-русые, до плеч.

Если вам что-либо известно о ее местонахождении, сообщите об этом по телефонам горячей линии ПСО «Запад»: 508-038, 520-444 инфорг (бесплатный звонок).