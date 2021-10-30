В Калининграде мужчина угрожал пистолетом продавцу

В Калининграде сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии обезвредили ночного покупателя, угрожавшего продавцу пистолетом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

- Патруль около часа ночи получил сообщение от оперативного дежурного о том, что в минимаркете, расположенном на улице Чекистов, сработала кнопка тревожной сигнализации, - рассказали в пресс-службе. - Прибывшие через несколько минут сотрудники Росгвардии обезоружили и задержали злоумышленника, угрожавшего расправой продавцу магазина.

Известно, что оружие изъято и передано на экспертизу. 40-летний задержанный доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Продавец рассказала, что мужчина сначала приобрел в магазине табачную продукцию и ушел. Вернулся через 10 минут и «с яростью начал требовать вернуть якобы оставленный на прилавке телефон". И давай пистолетом размахивать.

Женщина среагировала четко - нажала на тревожную кнопу, помощь пришла.