В Калининграде скорректировано расписание пригородных поездов в период с 1 по 7 ноября

В расписание пригородных поездов внесены изменения. Фото: Архив "КП"

В расписание пригородных поездов внесен ряд изменений. Об этом сообщает пресс-служба Калининградской железной дороги.

- В соответствии с заявкой областного правительства расписание калининградских пригородных поездов на период нерабочих дней скорректировано, - отметили в пресс-службе.

На приморских направлениях назначены поезда, которые будут отправляться:

1. из Калининграда в Зеленоградск

с 1 по 3 ноября в 6:38, ежедневно в 8:00, 11:02, 12:00, 15:00, 15:57, 17:33,

с 1 по 3 ноября в 18:27 и 20:00;

2. из Зеленоградска в Калининград

с 1 по 3 ноября в 6:43, 7:45, 8:15,

ежедневно в 10:36, 12:07, 14:40, 17:38, 18:32,

с 1 по 3 ноября в 19:25;

3. из Калининграда в Светлогорск

с 1 по 3 ноября в 6:18;

ежедневно в 7:41, 8:00 (через Зеленоградск), 11:16, 12:00 (через Зеленоградск),13:29, 15:44, 17:28, 18:35,

с 1 по 3 ноября в 20:26, 20:00 (через Зеленоградск);

4. из Светлогорска в Калининград

с 1 по 3 ноября в 6:30, 7:39, 8:00,

ежедневно в 9:01, 9:51 (через Зеленоградск), 12:25, 13:50 (через Зеленоградск), 15:18, 17:03, 19:26, 20:23;

5. из Калининграда в Пионерский Курорт

ежедневно в 15:00 (через о.п.Приморье);

6. из Пионерского Курорта в Калининград

с 1 по 3 ноября в 6:05 (через Зеленоградск).

ежедневно в 16:27 (через о.п.Приморье);

7. из Калининграда в Балтийск

с 1 по 3 ноября в 17:45;

8. из Балтийска в Калининград

с 1 по 3 ноября в 6:33.

ВАЖНО!

- На Калининградской железной дороге отметили, что в указанный период поезда всех остальных направлений Калининградской железной дороги курсируют по ранее объявленному расписанию.

- 30 и 31 октября также действуют внесенные ранее изменения, с которыми можно ознакомиться на сайте Калининградской пригородной пассажирской компании, стендах вокалов и станций, в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

- Вечерний воскресный поезд сообщением Советск – Калининград (время отправления в 18:00), главными пассажирами которыми являются школьники и студенты, завтра, 31 октября, не курсирует. Также в эти выходные на балтийском направлении не курсирует «дачный» поезд (время отправления из Калининграда 17:45, из Балтийска 16:20).