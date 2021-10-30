В Калининграде аэропорт переходит на осенне-зимнее расписание полетов

Аэропорт в Калининграде переходит на зимнее расписание полетов. Фото: Александр КАТЕРУША

В аэропорту Калининград (Храброво) с 31 октября начнет действовать зимнее расписание полетов. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

Уточняется, что в зимнем расписании сохраняются все основные направления, которые осуществлялись в летний период. Маршрутная сеть включает более 25 регулярных направлений полетов, рейсы выполняют 14 авиакомпаний.

В зимнем расписании из аэропорта Калининград (Храброво) запланированы и международные рейсы - в Минск, Берлин, и чартеры в Египет.

Из новых направлений ожидается открытие рейсов в Алматы и Нур-Султан (Казахстан). Рейсы планирует выполнять авиакомпания Nordwind.

Подробное расписание рейсов и стоимость билетов можно уточнить на сайтах авиаперевозчиков. Информацию о рейсах можно получить в справочной службе аэропорта по телефону +7 (4012) 550-550.