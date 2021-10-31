«Химики» Балтфлота защищают от вирусов воинские части

Военные противостоят инфекции с помощью специальных химических растворов. Фото: пресс-служба Балтфлота

Может, для кого-то в вооруженных силах России и нужно специально устраивать различные учения и маневры, а дислоцирующиеся на территории Калининградской области подразделения радиационной, химической и биологической защиты армейского корпуса Балтийского флота практически ежедневно действуют в обстановке, приближенной к боевой. На бойцов РХБЗ возложена специальная обработка территорий и объектов соединений и воинских частей.

Как пояснили в пресс-службе Западного военного округа, процедура проходит с применением многофункциональных авторазливочных станций АРС-14 и АРС-14КМ и с использованием специальных химических растворов. В первую очередь проводится дезинфекция мест, где уровень риска распространения вирусных заболеваний особенно высок. Это контрольно-пропускные и контрольно-технические пункты, столовые, склады, а также спальные помещения.