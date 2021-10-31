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Спорт31 октября 2021 12:12

«Балтика» встретится с «Томью» без зрителей

Трансляцию матча первенства России можно будет посмотреть в интернете
Игорь ОРЕХОВ
Игорь ОРЕХОВ
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Сегодня, 31 октября в рамках второго круга первенства Олимп-ФНЛ на стадионе «Калининград» команда «Балтика» будет принимать футбольный клуб «Томь». Начало матча – в 18:00.

Обращаем особое внимание калининградцев и гостей города, что по причине действующих в нашем регионе коронавирусных ограничений встреча будет проводиться без зрителей. Прямую трансляцию в интернете можно будет смотреть, перейдя по ссылке https://yandex.ru/sport/event/m529680.

Сейчас «Балтика» с 27 очками занимает 10-е место в турнирной таблице.