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Происшествия31 октября 2021 12:30

Под Калининградом вскочившая на дорогу косуля спровоцировала смертельное ДТП

Сначала «Мазда» сбила дикое животное, затем наехала на придорожное дерево и врезалась во встречный автомобиль
Игорь ОРЕХОВ
Игорь ОРЕХОВ
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В дорожной аварии один человек погиб, двое получили травмы.

В дорожной аварии один человек погиб, двое получили травмы.

Фото: Госавтоинспекция Калининградской области

Госавтоинспекция Калининградской области устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в Зеленоградском районе.

Вечером 29 октября на 8-м километре шоссе «Переславское – Круглово» со стороны поселка Кумачево двигался автомобиль «Мазда 3», водитель которого не успел затормозить перед выбежавшей на дорогу косулей. После наезда на дикое животное иномарка вылетела за пределы проезжей части, врезалась в придорожное дерево и вновь оказалась на дороге, где столкнулась со встречным автомобилем «Ниссан Ванетта».

В результате ДТП находившийся за рулем «Ниссана» 54-летний мужчина скончался на месте. Управлявшая «Маздой» 38-летняя женщина и находившийся в салоне 6-летний ребенок получили телесные повреждения.