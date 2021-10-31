Под Калининградом вскочившая на дорогу косуля спровоцировала смертельное ДТП

В дорожной аварии один человек погиб, двое получили травмы. Фото: Госавтоинспекция Калининградской области

Госавтоинспекция Калининградской области устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в Зеленоградском районе.

Вечером 29 октября на 8-м километре шоссе «Переславское – Круглово» со стороны поселка Кумачево двигался автомобиль «Мазда 3», водитель которого не успел затормозить перед выбежавшей на дорогу косулей. После наезда на дикое животное иномарка вылетела за пределы проезжей части, врезалась в придорожное дерево и вновь оказалась на дороге, где столкнулась со встречным автомобилем «Ниссан Ванетта».

В результате ДТП находившийся за рулем «Ниссана» 54-летний мужчина скончался на месте. Управлявшая «Маздой» 38-летняя женщина и находившийся в салоне 6-летний ребенок получили телесные повреждения.