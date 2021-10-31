Калининградским предпринимателям выдадут льготные займы по программе «Восток»

На следующей неделе областной центр «Мой бизнес» планирует объявить итоги очередного конкурсного отбора кандидатов на льготные займы по программе «Восток». Как известно, она была разработана по поручению губернатора с целью привлечения инвестиций и создания новых рабочих мест в городах и поселках региона с невысокой экономической активностью.

Сегодня в 11 муниципальных образованиях предприниматели могут получить кредит в размере до 50 миллионов рублей сроком на 7 и 10 лет всего под 1 процент годовых. При этом на первые три года предусмотрена отсрочка в уплате основного долга. Заработав в начале прошлого года, программа в условиях эпидемических ограничений была временно переформатирована под антикризисные задачи и в прежнем виде возобновилась только в декабре 2020-го. Новый конкурсный отбор был объявлен в июле этого года. По словам Антона Алиханова, количество заявок возросло, а действующие заемщики показывают хорошие результаты.