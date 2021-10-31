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Экономика31 октября 2021 14:30

Калининградским предпринимателям выдадут льготные займы по программе «Восток»

В 11 муниципалитетах местные бизнесмены могут получить кредит в размере до 50 миллионов рублей всего под 1 процент годовых
Игорь ОРЕХОВ
Игорь ОРЕХОВ
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На следующей неделе областной центр «Мой бизнес» планирует объявить итоги очередного конкурсного отбора кандидатов на льготные займы по программе «Восток». Как известно, она была разработана по поручению губернатора с целью привлечения инвестиций и создания новых рабочих мест в городах и поселках региона с невысокой экономической активностью.

Сегодня в 11 муниципальных образованиях предприниматели могут получить кредит в размере до 50 миллионов рублей сроком на 7 и 10 лет всего под 1 процент годовых. При этом на первые три года предусмотрена отсрочка в уплате основного долга. Заработав в начале прошлого года, программа в условиях эпидемических ограничений была временно переформатирована под антикризисные задачи и в прежнем виде возобновилась только в декабре 2020-го. Новый конкурсный отбор был объявлен в июле этого года. По словам Антона Алиханова, количество заявок возросло, а действующие заемщики показывают хорошие результаты.