Пенсионеры, безработные, бизнесмены – кто еще заболел коронавирусом в Калининградской области за минувшие сутки

По данным регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, среди заболевших ковидом за минувшие сутки 398 калининградцев больше всего пенсионеров - 132 человека.

Остальные категории населения представлены следующим образом. На втором месте по численности – официально нигде не работающие граждане – их 96. Замыкают тройку 56 индивидуальных предпринимателей и иных работающих. За ними идут 30 учащихся, 11 работников промышленных предприятий, столько же - 11 студентов из 6 образовательных учреждений, 12 представителей сферы торговли и общественного питания, по 10 работников пищепрома и транспортных предприятий, 8 сотрудников системы образования, 5 медиков, 5 «неорганизованных» детей в возрасте до 6 лет, по 2 сельхозтруженика, работника предприятий бытовых услуг, сотрудника санатория и банков, а также чоповец, представитель учреждения культуры и досуга, работник персонала гостиницы и воспитанник дошкольного учреждения.

Будьте здоровы и берегите себя!