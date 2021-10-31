В Калининграде пьяный водитель «Мерседеса» «собрал» три припаркованных автомобиля

Пьянство за рулем стало причиной очередной дорожной аварии с травмированными людьми. Фото: Госавтоинспекция Калининградской области

Время близилось к восьми часам вечера 30 октября, когда двигавшийся по проспекту Калинина к Ленинскому проспекту «Мерседес» напротив дома 89 неожиданно свернул к тротуару и таранил только что припарковавшуюся там «Шкоду». «Мерсом» рулил 50-летний мужчина, в «Шкоде» находилась 34-летняя автоледи.

После этого последовала цепная реакция: злополучную «Шкоду» отбросило на стоявший тут же «Пежо» с 50-летним владельцем на за рулем, а тот, в свою очередь, ударил «Тойоту». В которой, кажется, никого не было.

Что самое интересное, в результате ДТП наиболее серьезно пострадали водитель и пассажир «Шкоды», а также мужчина из «Пежо». А вот о том, какие травмы получил виновник аварии, Управление ГИБДД УМВД России по Калининградской области не сообщает. Известно лишь, что этот автомобилист находился в состоянии алкогольного опьянения.

А бог, как известно, щадит дураков и пьяных. Особенно когда они в одном лице.