Калининградская "Балтика" разгромила команду из Томска. Фото: пресс-служба ФК "Балтика"

В воскресенье, 31 октября, калининградская «Балтика» нанесла поражение «Томи» (Томск). Встреча проходила на стадионе «Калининград». Итог встречи - 4:0.

Это был матч 20-го тура первенства Футбольной национальной лиги.

Авторы голов: Артем Мещанинов (на 12-й минуте), Данил Кленкин (57-я минута), Иван Остойич (60-я минута) и Владислав Лазарев (86-я минута).

По результатам встречи «Балтика» поднялась на седьмое место в турнирной таблице.

- Наши парни продолжают медленно, но верно приближаться к квартету лидеров и в последних четырех официальных играх неизменно сохраняли свои ворота «сухими», - так оценили итог встречи в футбольном клубе «Балтика».

6 ноября «Балтика» встретится с командой «Оренбург» (команда занимает второе место в турнирной таблице).