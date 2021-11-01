Калининградская "Балтика" разгромила команду из Томска.
Фото: пресс-служба ФК "Балтика"
В воскресенье, 31 октября, калининградская «Балтика» нанесла поражение «Томи» (Томск). Встреча проходила на стадионе «Калининград». Итог встречи - 4:0.
Это был матч 20-го тура первенства Футбольной национальной лиги.
Авторы голов: Артем Мещанинов (на 12-й минуте), Данил Кленкин (57-я минута), Иван Остойич (60-я минута) и Владислав Лазарев (86-я минута).
По результатам встречи «Балтика» поднялась на седьмое место в турнирной таблице.
- Наши парни продолжают медленно, но верно приближаться к квартету лидеров и в последних четырех официальных играх неизменно сохраняли свои ворота «сухими», - так оценили итог встречи в футбольном клубе «Балтика».
6 ноября «Балтика» встретится с командой «Оренбург» (команда занимает второе место в турнирной таблице).