Пострадавшим от взрыва газа в жилом доме в Балтийске планируют установить качественные стеклопакеты

В жилом доме на улице Ушакова, 24 от взрывной волны пострадало 216 оконных и балконных блоков. Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области

В Балтийске в жилом доме на улице Ушакова, 24, от взрывной волны пострадало 216 оконных и балконных блоков, их изготавливают по индивидуальным размерам. Об этом сообщает администрация Балтийского городского округа.

- В среду, 3 ноября, на место выйдут шесть бригад и начнут оперативно демонтаж и монтаж окон. Следом бригада будет производить внутренние работы, устанавливать подоконники и откосы. Принято решение устанавливать всем пострадавшим качественные стеклопакеты бельгийского производства с 5-камерным профилем со стеклами по системе термофлот (тепло- и шумоизоляция). Восстановят балконные ограждения. В четырех выгоревших квартирах будет произведен качественный ремонт. До проведения полного ремонта квартир, пострадавшие будут проживать в гостинице, или, возможно, временно переселим в квартиры, - говорится в отчете о встречи главы администрации Сергея Мельникова с пострадавшими.

Сообщается, что Следственный комитет продолжает работы в 67-й квартире (здесь произошел взрыв). Объект по-прежнему охраняется силами Росгвардии и полицией Балтийска.

Напомним, взрыв произошел 26 октября. Никто не пострадал.

- В результате взрыва бытового газа и последующего пожара выгорела квартира на площади 60 квадратных метров, - сообщили в региональном МЧС. - Нарушено остекление двух домов. Несущие конструкции дома не повреждены. Спасено 16 человек.