Калининград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество1 ноября 2021 8:51

Пострадавшим от взрыва газа в жилом доме в Балтийске планируют установить качественные стеклопакеты

На этой неделе шесть бригад приступят к работе по замене окон и балконных блоков
Надежда РЖЕВСКАЯ
Надежда РЖЕВСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
В жилом доме на улице Ушакова, 24 от взрывной волны пострадало 216 оконных и балконных блоков.

В жилом доме на улице Ушакова, 24 от взрывной волны пострадало 216 оконных и балконных блоков.

Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области

В Балтийске в жилом доме на улице Ушакова, 24, от взрывной волны пострадало 216 оконных и балконных блоков, их изготавливают по индивидуальным размерам. Об этом сообщает администрация Балтийского городского округа.

- В среду, 3 ноября, на место выйдут шесть бригад и начнут оперативно демонтаж и монтаж окон. Следом бригада будет производить внутренние работы, устанавливать подоконники и откосы. Принято решение устанавливать всем пострадавшим качественные стеклопакеты бельгийского производства с 5-камерным профилем со стеклами по системе термофлот (тепло- и шумоизоляция). Восстановят балконные ограждения. В четырех выгоревших квартирах будет произведен качественный ремонт. До проведения полного ремонта квартир, пострадавшие будут проживать в гостинице, или, возможно, временно переселим в квартиры, - говорится в отчете о встречи главы администрации Сергея Мельникова с пострадавшими.

Сообщается, что Следственный комитет продолжает работы в 67-й квартире (здесь произошел взрыв). Объект по-прежнему охраняется силами Росгвардии и полицией Балтийска.

Напомним, взрыв произошел 26 октября. Никто не пострадал.

- В результате взрыва бытового газа и последующего пожара выгорела квартира на площади 60 квадратных метров, - сообщили в региональном МЧС. - Нарушено остекление двух домов. Несущие конструкции дома не повреждены. Спасено 16 человек.