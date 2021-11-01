Калининград вошел в десятку популярных направлений отдыха зимой-2021/2022

. Фото: Александр Подгорчук

Сайт бронирования жилья Tvil.ru выявил популярные направления отдыха в зимнем сезоне-2021/2022. Рейтинг подготовлен по данным бронирований жилья туристами с 1 декабря 2021-го по 28 февраля 2022 года.

В топ-10 вошли Ялта, Санкт-Петербург, Москва, Казань, Калининград, Кисловодск, Шерегеш, Великий Устюг, Красная Поляна и Банное.

По статистике Tvil.ru, туристы бронируют зимний отдых от 3 до 7 ночей и тратят на жилье от 2,8 до 12 тысяч рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть зимой в Кисловодске, дороже - в Шерегеше.

Десять популярных направлений отдыха зимой-2021/2022:

Ялта - 3790 руб. / 7 ночей;

Санкт-Петербург - 3883 руб. / 4 ночи;

Москва - 3668 руб. / 4 ночи;

Казань - 3153 руб. / 3,5 ночи;

Калининград - 3205 руб. / 6 ночей;

Кисловодск - 2832 руб. / 5 ночей;

Шерегеш - 12192 руб. / 4 ночи;

Великий Устюг - 4100 руб. / 3 ночи;

Красная Поляна - 6000 руб. / 4 ночи;

Банное - 4600 руб. / 3 ночи.