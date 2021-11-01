На Советском проспекте в ДТП пострадал мотоциклист

В воскресенье, 31 октября, в Калининграде в ДТП пострадал мотоциклист. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В 17:20 водитель «Хонды» при повороте налево на перекрестке с улицей Чайковского допустил столкновение с мотоциклом «Кавасаки» и скрылся с места происшествия. В результате аварии 22-летний мотоциклист получил телесные повреждения.

Сейчас сотрудники ГИБДД разыскиваются скрывшегося водителя. Информацию о его местонахождении можно сообщить анонимно по телефону дежурной части 8(4012)552511.