17 школьников, 12 медиков: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

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Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 400 случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболеваемости 346 случаев ОРВИ, 30 пневмоний и 24 бессимптомных случая.
Среди заболевших:
- 119 пенсионеров;
- 12 медицинских работников;
- 5 работников образования;
- 18 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;
- 8 работающих на промышленных предприятиях
- 25 работников транспортных предприятий, водителей;
- 12 работников предприятий пищевой промышленности;
- 4 сотрудника с/х предприятий;
- 3 сотрудника охранных предприятий;
- 2 сотрудника предприятий бытовых услуг;
- 1 сотрудник учреждений культуры и досуга;
- 2 сотрудника банков;
- 1 сотрудник санатория;
- 2 сотрудника гостиницы;
- 2 сотрудника предприятий ЖКХ;
- 54 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;
- 5 неорганизованных детей до 6 лет;
- 5 детей, посещающих дошкольные учреждения;
- 17 учащихся;
- 10 студентов в 10 образовательных учреждениях;
- 93 неработающих.