17 школьников, 12 медиков: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 400 случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболеваемости 346 случаев ОРВИ, 30 пневмоний и 24 бессимптомных случая.

Среди заболевших:

- 119 пенсионеров;

- 12 медицинских работников;

- 5 работников образования;

- 18 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;

- 8 работающих на промышленных предприятиях

- 25 работников транспортных предприятий, водителей;

- 12 работников предприятий пищевой промышленности;

- 4 сотрудника с/х предприятий;

- 3 сотрудника охранных предприятий;

- 2 сотрудника предприятий бытовых услуг;

- 1 сотрудник учреждений культуры и досуга;

- 2 сотрудника банков;

- 1 сотрудник санатория;

- 2 сотрудника гостиницы;

- 2 сотрудника предприятий ЖКХ;

- 54 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;

- 5 неорганизованных детей до 6 лет;

- 5 детей, посещающих дошкольные учреждения;

- 17 учащихся;

- 10 студентов в 10 образовательных учреждениях;

- 93 неработающих.