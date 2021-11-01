Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области за сутки выявили коронавирус

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За сутки в Калининградской области было выявлено 400 случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 21 муниципалитете.

Больше всего заболевших в Калининграде – 232 человека.

В каких городах области выявили коронавирус:

Нестеровский городской округ – 1,

Багратионовский городской округ - 17,

Озерский городской округ – 9,

Балтийский городской округ – 7,

Пионерский городской округ – 3,

Гвардейский городской округ - 12,

Полесский городской округ – 1,

Гурьевский городской округ - 11,

Правдинский городской округ – 13,

Гусевский городской округ – 5,

Светловский городской округ - 15,

Зеленоградский городской округ – 8,

Светлогорский городской округ – 2,

Краснознаменский городской округ – 6,

Славский городской округ – 9,

Ладушкинский городской округ – 3,

Советский городской округ - 17,

Мамоновский городской округ – 9,

Черняховский городской округ – 14,

Неманский городской округ – 6.