Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области за сутки выявили коронавирус

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Фото: "КП" Архив
За сутки в Калининградской области было выявлено 400 случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 21 муниципалитете.
Больше всего заболевших в Калининграде – 232 человека.
В каких городах области выявили коронавирус:
Нестеровский городской округ – 1,
Багратионовский городской округ - 17,
Озерский городской округ – 9,
Балтийский городской округ – 7,
Пионерский городской округ – 3,
Гвардейский городской округ - 12,
Полесский городской округ – 1,
Гурьевский городской округ - 11,
Правдинский городской округ – 13,
Гусевский городской округ – 5,
Светловский городской округ - 15,
Зеленоградский городской округ – 8,
Светлогорский городской округ – 2,
Краснознаменский городской округ – 6,
Славский городской округ – 9,
Ладушкинский городской округ – 3,
Советский городской округ - 17,
Мамоновский городской округ – 9,
Черняховский городской округ – 14,
Неманский городской округ – 6.