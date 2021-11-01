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Общество1 ноября 2021 14:01

Калининградец разбил витрину магазина за отказ продать спиртное

Виктор Сергеев
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Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области

В Калининграде росгвардейцы задержали мужчину, повредившего имущество магазина. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.

Инцидент произошел на улице Товарной около 7 часов утра. Мужчине не продали алкоголь, он стал вести себя неадекватно и оскорблять продавца. Затем он покинул помещение, но вернулся через несколько минут и разбил стеклянную витрину.

Злоумышленнику не удалось далеко скрыться, наряд вневедомственной охраны по полученным приметам задержал подозреваемого на соседней улице и доставил в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.