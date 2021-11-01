Глава МВД России поздравил награжденного медалью калининградского полицейского

За проявленное мужество майор полиции Игорь Зубчик был отмечен высокой наградой. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Участковый уполномоченный полиции пункта полиции по Янтарному городскому округу МО МВД России «Светлогорский» Калининградской области Игорь Зубчик получил медаль МВД России «За смелость во имя спасения» за то, что пришел на выручку рыбакам, которых на надувной лодке уносило в открытое море. Несмотря на сложные погодные условия, полицейский на служебном катере отправился на поиски терпящих бедствие людей, обнаружил их в 10 километрах от берега, взял лодку на буксир и доставил на сушу.

С заслуженной наградой майора полиции поздравил министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев.

- Служба в полиции – не просто работа, - подчеркнул глава МВД.- В любой нештатной ситуации, если рядом, пусть даже случайно, оказался полицейский, именно на него устремлены взгляды граждан. И он должен мгновенно, действуя решительно и не поддаваясь эмоциям, прийти на помощь попавшим в беду. Для этого мало быть профессионалом. Необходимо обладать силой духа, способностью сопереживать чужой боли, быть смелым и благородным.