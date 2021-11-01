Нашелся инвестор для реконструкции одного из красивейших зданий Черняховска

Так будет выглядеть здание после реставрации. Фото: Сообщество "Новый Черняховск"

Многострадальное здание на пересечении улиц Тельмана и Комсомольской в Черняховске все-таки будет отреставрировано. Об этом изданию «Новый Черняховск» заявил инвестор, гостиничный девелопер Максим Рожков.

- Историческое здание планируется адаптировать под гостиницу верхнего предела среднего сегмента на примерно 25 номеров с максимальным сохранением исторического облика. На первом этаже возможно появление пекарни и кофейни, - сообщил Рожков, добавив, что проект предполагается осуществить в рамках программы «Вовлечение объектов культурного наследия, исторических зданий и сооружений в экономический оборот».

Условия программы, стартовавшей год назад, предполагает предоставление предпринимателям, которые займутся восстановлением исторического наследия, займов на срок до 15 лет под ноль процентов годовых и с возможностью списания половины суммы долга займа.

Историческое здание было построено в 1905 году. В 2011 году его включили в реестр объектов культурного наследия, однако все эти годы дом разрушался. В частности, летом этого года рухнул фронтон.