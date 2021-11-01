В Калининграде женщина украла забытые в банкомате 10 тысяч рублей

В Калининграде на местную жительницу завели уголовное дело за кражу денег из банкомата. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратился 33-летний мужчина, который заявил о пропаже 10 тысяч рублей. По его словам, деньги пропали у него в тот момент, когда он пытался снять их с карты через банкомат. Но как именно они исчезли, калининградец так и не смог понять.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что мужчина вставил карту в банкомат, выбрал функцию снятия денег, вытащил карту и ушел, забыв забрать купюры. Женщина, стоявшая у соседнего банкомата, увидела наличные и быстро изъяла их из купюроприемника. Уже через несколько секунд мужчина опомнился, вернулся, но ни денег, ни свидетелей произошедшего не нашел. Подумав, что произошел сбой операции, потерпевший пошел в офис банка, где ему сообщили, что деньги были выданы и их, судя по всему, кто-то украл.

Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, полицейские определили внешность злоумышленницы и оперативно установили ее личность. Оказалось, что деньги из банкомата забрала 54-летняя калининградка, которая уже стала фигурантом уголовного дела.