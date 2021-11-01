Банкеты, дискотеки, общепит: в Калининграде составили 309 протоколов за нарушение антиковидных ограничений

В Калининградской области в течение недели было задокументировано 45 фактов игнорирования ограничений, введенных в период нерабочих дней. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Так, были выявлены два факта организации банкетов - в баре на улице Дзержинского в Калининграде и в ресторане в поселке Малое Васильково.

Кроме этого, сотрудники полиции задокументировали 4 факта оказания услуг общественного питания в период нерабочих дней, 5 фактов проведения дискотек в клубах на улице Станочной и Ялтинской в Калининграде и ночном клубе в Пионерском, 18 фактов деятельности организаций в период нерабочих дней.

Помимо того, была приостановлена работа кальянной на Советском проспекте в Калининграде.

- По всем выявленным фактам составлены административные дела, которые будут переданы в суд для принятия решения и привлечения виновных лиц к ответственности. Мероприятия по контролю продолжаются, - заявили в оперштабе.

Всего в области в течение недели было составлено 309 протоколов по статье «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» в отношении физлиц и предпринимателей.