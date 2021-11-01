Остров Канта в Калининграде стал лучшим общественным пространством в России

. Фото: Александр КАТЕРУША

Остров Канта, расположенный в историческом центре Калининграда, победил в голосовании, организованном журналом National Geographic. В номинации «Общественные пространства» за остров Канта проголосовали 13 процентов участников, что стало наивысшим показателем. На втором месте - «Севкабель Порт» в Санкт-Петербурге (12 процентов), на третьем - «Европейский квартал» в Таганроге (11 процентов голосов).

«Остров Канта - главный центр притяжения туристов в Калининграде и любимое местными жителями место для прогулок. Здесь находится Кафедральный собор с почти 700-летней историей, могила знаменитого философа Иммануила Канта и главные открыточные виды города. На территории острова расположен благоустроенный городской парк, уютные кафе, парк скульптур, проводятся музыкальные и гастрономические фестивали», - говорится в аннотации.

Окончательные итоги голосования будут подведены в ноябре и опубликованы на сайте Nat-geo.ru и в журнале National Geographic Traveler.