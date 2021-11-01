Под Калининградом мужчина зарезал бывшую жену

В минувшую субботу, 30 октября, 61-летнюю хозяйку одного из домов в поселке Совхозное Багратионовского района нашли мертвой. На теле пенсионерки имелись множественные колото-резаные ранения. Гурьевским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Калининградской области было возбуждено уголовное дело об убийстве.

- В кратчайшие сроки с момента совершения преступления нашими следователями в тесном взаимодействии с сотрудниками управления уголовного розыска УМВД России по Калининградской области был установлен подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления, - сообщила официальный представитель регионального управления СКР Наталья Гацко. - Им оказался 58-летний бывший супруг погибшей.

Тем вечером мужчина приехал в поселок, где в гостях у сестры находилась его бывшая жена. Встреча экс-супругов оказалась роковой: вспыхнула ссора, и женщина получила не менее пяти ударов колюще-режущим предметом в область груди и живота. Досталось и бывшей свояченице, но она выжила и уже пришла в сознание. Следователи намерены допросить свидетельницу в ближайшее время.

Вину в совершенном убийстве задержанный признал, следствие намерено ходатайствовать об аресте преступника.