В Калининграде на борьбу с коронавирусом бросили стоматологов

. Фото: Правительство Калининградской области

Проблема нехватки врачей в условиях пандемии хорошо известна. В Калининградской области решили бросить на борьбу с ковидом стоматологов. Тем более, что сейчас зубным врачам предписано оказывать исключительно экстренную помощь - плановый прием приостановлен до лучших времен.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, в настоящее время 11 стоматологов профильной поликлиники на улице Пролетарской помогают в работе врачам и медперсоналу из городской больницы № 4, где проводится стационарное лечение больных коронавирусом.

- Решение о направлении стоматологов на помощь коллегам было принято после того, как оказание плановой медпомощи в регионе было временно приостановлено, - отметили в правительстве.

Как уточняют в пресс-службе, непосредственно медицинскую помощь пациентам с ковидом стоматологи не оказывают, но они ведут предпрививочный прием на вакцинации от COVID-19, обзванивают пациентов с коронавирусом, вводят информацию для сертификатов вакцинированных и переболевших и так далее.

При этом, как сказал главврач Городской стоматологической поликлиники Юрий Шлегель, сегодня учреждение работает в режиме неотложной помощи и ведет прием пациентов только по острой боли.

- Ежедневно мы принимаем порядка 200 человек. Количество большое, в связи с чем для этого у нас определено конкретное число врачей – 15, которые обеспечивают оказание неотложной помощи в необходимом объеме. И мы справляемся с таким потоком пациентов, - отметил Шлегель.