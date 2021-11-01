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Общество1 ноября 2021 20:08

В Калининградской области увеличатся затраты на цифровизацию

Кирилл Алексеев
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В Калининградской области в 2022 году увеличатся затраты на цифровизацию. Об этом на встрече с журналистами сообщил заместитель председателя регионального правительства Леван Дараселия.

В частности, в 2021 году объем финансирования госпрограммы «Цифровая трансформация в Калининградской области» составил миллиард 27 миллионов рублей, а плановый объем финансирования в 2022 году – 1 млрд 168,1 млн рублей.

По словам вице-премьера, особое внимание уделяется оснащению ИТ-инфраструктурой общеобразовательных организаций региона по стандарту «Цифровая школа», утвержденным Минцифры России и Минпросвещения России. На сегодняшний день сформированы паспорта объектов для всех 169 общеобразовательных организаций. Окончание работ по созданию инфраструктуры запланировано на конец 2021 года.