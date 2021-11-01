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Общество1 ноября 2021 20:21

Мэрия Калининграда купит аппарат по "прослушке" деревьев

Начальная цена контракта превышает 2 млн рублей
Кирилл Алексеев
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Мэрия Калининграда объявила конкурс на поставку акустического томографа для исследования деревьев. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Как сообщается в документации, томограф представляет собой "специализированный прибор для проведения инструментальной диагностики деревьев: выявления и оценки расположения и развития очагов гнили и полостей". В частности, прибор производит измерение скорости прохождения звуковой волны между точками измерений, выбираемых оператором, и выполняет построение двумерных и трехмерных карт распределения скорости прохождения звука через исследованные участки ствола.

Благодаря прибору в мэрии надеются, что смогут выявлять аварийно опасные деревья для своевременного их удаления до падения.

Начальная цена контракта на покупку акустического томографа составляет около 2 млн рублей.