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Общество1 ноября 2021 21:16

Названы даты второго фестиваля PlayPort Fest в Калининграде

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Первый фестиваль прошел в Калининграде летом 2021 года.

Первый фестиваль прошел в Калининграде летом 2021 года.

Фото: Предоставлено организаторами

О старте подготовки ко второму международному фестивалю игровой индустрии PlayPort Fest 2022 объявил

Фонд креативных индустрий «Креспектива». Как рассказали организаторы, фестиваль пройдет в Калининграде 18-19 июня.

PlayPort Fest впервые состоялся летом 2021 года. Это было первое игровое мероприятие такого масштаба в регионе, в нем приняли участие представители известных игровых студий из России и Европы, приглашенные звезды.

«PlayPort Fest 2022 — это еще большее количество звездных спикеров, насыщенная профессиональная программа, мастер-классы и семинары, интерактивные мероприятия. Фестиваль продолжит оставаться «точкой входа в индустрию», на котором все желающие смогут оценить свой потенциал на рынке игр, пообщаться с HR-специалистами игровых компаний, испытать свои силы в практических заданиях, и просто вдохновиться общением со звездами в неформальной обстановке», - сообщили организаторы.

PlayPort Fest интересен тем, кто уже работает или только мечтает сделать карьеру в игровой индустрии, тем, кто любит игры, кто специализируется в рекламе и маркетинге.