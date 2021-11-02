Под Неманом строят гостевой дом методом фахверк

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В поселке Большое Село в Неманском районе строят гостевой дом на 40 номеров в стиле фахверк. В здании на берегу Немана разместится крупный центр агротуризма. Об этом на своей странице в Инстаграме сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

"Здание строят настоящим крестьянским методом фахверк. Проект замечательно дополняет усилия команды "Сыроварня Тильзит-Рагнит" по восстановлению традиций сыроварения, ведь именно здесь когда-то родился знаменитый на весь мир Тильзитер", - отметил Антон Алиханов.

Фахверк - каркасная конструкция, типичная для крестьянской архитектуры многих стран Центральной и Северной Европы. Представляет собой каркас, образованный системой горизонтальных и вертикальных деревянных брусьев и раскосов с заполнением промежутков камнем, кирпичом, глиной (саманом) и другими материалами.