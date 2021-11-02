Алиханов признался, что у него уже 7 лет нет телевизора

. Фото: Правительство Калининградской области

Под постом губернатора Антона Алиханова в Инстаграме о строительстве фахверковой гостиницы в Неманском районе разгорелась оживленная дискуссия. Некоторым подписчикам не понравилось, что глава области пишет о развитии туризма и возрождении сыроварения, но при этом не обращает внимание на проблему с реализацией молока местными фермерами.

«Вы пропустили новости, ситуацию урегулировали», - ответил на это Алиханов. «А что же тогда по федеральным каналам показывают?» - продолжал настаивать подписчик. «Не знаю, у меня уже 7 лет нет ТВ», - признался глава области.

Однако это еще больше разозлило подписчика. Он стал упрекать Антона Алиханова в том, что губернатор мог пропустить заявление Верховного главнокомандующего об обороноспособности страны, которое также транслировали федеральные каналы.

А кого-то отказ главы области от телевизора искренне удивил. «Антон Андреевич, как же вы без ТВ? А новости где узнаете?» - недоуменно отреагировал один из подписчиков, который, похоже, верит, что новости до сих пор узнают из телевизора. Алиханов отставил эту реплику без ответа.