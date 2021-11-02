За сутки в Калининградской области в ДТП пострадали два человека

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В Калининградской области два человека пострадали в ДТП в понедельник, 1 ноября. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

На Южном обходе 34-летний водитель «Мерседеса» отвлекся от управления и врезался в «Фольксваген», который двигался в попутном направлении. От удара легковушку отбросило на стоявший на обочине «Мерседес». В результате аварии пострадал 23-летний водитель «Фольксвагена».

На Приморском кольце водитель «Мицубиси» врезался в дорожное ограждение. 28-летний мужчина получил телесные повреждения.