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Общество2 ноября 2021 11:19

Калининградец украл из магазина 16 коробок конфет

Его доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства
Виктор Сергеев
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
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Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области

В Калининграде росгвардейцы задержали мужчину, укравшего конфеты из магазина. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.

Инцидент произошел на улице Лесопарковой. После срабатывания кнопки тревожной сигнализации на место выехали сотрудники вневедомственной охраны. Как выяснилось, один из покупателей вынес без оплаты 16 коробок конфет стоимостью более 2,4 тысячи рублей.

Задержанный 39-летний местный житель, пояснил, что планировал перепродать украденные сигареты. Его доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.