В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 2 ноября нет света и воды

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде во вторник, 2 ноября, в течение дня отключено электричество в домах на пяти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов света не будет на ул. Куприна 1-7, 20-22, ул. Киевская 1, 2, 4, ул. Аксакова 110, ул. Аксакова 64, ул. Белибейская 35-39, ул. Бежецкая 1-7.

Холодное водоснабжение с 09:30 до 17:00 будет отключено по адресам : Московский пр-кт 250а, 252, 254, 256, 256а, 262, пер. Черепичный 11а.

С 10:00 до 15:00 воды не будет на ул. У. Громовой 131, 132, с 10:00 до 16:00 пл. Октябрьской 22-24, 28-30 (СОШ №3), 32, 34.