В Калининграде компания погасила долги после ареста грузовиков и счетов

. Фото: Служба судебных приставов

В Калининграде судебные приставы взыскали со строительной компании задолженность по договору об оказании услуг питания для сотрудников. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.

Компания задолжала за питание своих сотрудников 825 тысяч рублей. Поставщик обратился в суд и выиграл, однако денег не получил.

Тогда приставы арестовали технику компании-должника: три КамАЗа и легковой автомобиль «Мерседес Бенц», также было вынесено постановление об аресте счетов фирмы. После этого должник пришел на прием в службу судебных приставов и полностью оплатил задолженность.